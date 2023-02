Softnet izboljšal infrastukturo v Severni Makedoniji

Podjetje Softnet širi svoje optično omrežje tako doma kot tudi v tujini. V zadnjih dveh letih so na Balkanu položili za dodatnih 200 kilometrov kablov, vključno z novo traso od Skopja do srbske meje. »Z zakupom optičnih vlaken imamo zelo zmogljivo infrastrukturo za Srbijo in Makedonijo,« je pojasnil direktor podjetja Softnet Andrej Boštjančič. Softnet postaja močen igralec na balkanskem trgu in po svetu. Dodatno so položili še eno traso iz Zagreba proti mejnemu prehodu Obrežje z namenom, da zagotovijo boljšo redundanco. S tem želijo zagotoviti več povezav na eni trasi, ki se v primeru prekinitve povežejo na drugo omrežje, kar izboljša povezljivost, so sporočili iz družbe Softnet.