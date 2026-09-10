Šolska reforma – kje pa smo ravnatelji?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja, in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ob napovedanih obsežnih spremembah v slovenskem šolstvu imam precej mešane občutke. Nekatere napovedane spremembe pozdravljam, do nekaterih imam pomisleke in o njih bo zagotovo potrebna še temeljita strokovna razprava. Toda ob vsem povedanem se mi zdi v tem trenutku pomembno opozoriti predvsem na nekaj drugega. Ko poslušam in berem napovedi o prihodnosti slovenskega šolstva, ves čas poslušam o učencih, dijakih in učiteljih. O njihovem znanju, položaju, avtonomiji, odgovornosti, avtoriteti in pogojih dela. Govorimo o predmetnikih, programih, kompetencah, novih pristopih in novih pričakovanjih do šole. Mag. Darja Harb, predsednica Društva ravnateljev srednjih ...