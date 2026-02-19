Španci so na to čakali več kot 50 let

Španija je danes v Bormiu prišla do prve zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah po letu 1972. Osvojil jo je turni smučar Oriol Cardona Coll, ki je bil najhitrejši v sprintu. Drugi je bil Rus Nikita Filipov, ki tekmuje pod nevtralno zastavo, tretji pa Francoz Thibault Anselment.

Španci so nazadnje na zimskih olimpijskih igrah osvojili zlato medaljo leta 1972 v Sapporu na Japonskem, ko je alpski smučar Francisco Fernandez Ochoa zmagal v slalomu. Cardon Coll je zmagal s časom dve minuti in 34,03 sekunde. Filipov, ki je osvojil prvo medaljo za nevtralne športnike na tokratnih igrah v Italiji, je zaostal za 1,52 sekunde. Anselmet je do brona prišel z zaostankom 2,31 sekunde za zmagovalcem.

Turno smučanje ima dolgo zgodovino v državi gostiteljici Italiji in je letos na zimskih olimpijskih igrah prvič. Danes je že bila tekma turnih smučark v sprintu, v soboto bo še mešana štafeta. Organizatorji upajo, da bo ta šport ostal na programu tudi za naslednje igre leta 2030 v francoskih Alpah.