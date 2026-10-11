»Spet se je izkazalo, da antijanša sentiment ni več dovolj«

Dr. Marko Hočevar, politolog in politični analitik, je povedal, da se »rezultati vseh štirih referendumov se gibljejo v okviru pričakovanj. Izid zakonodajnega referenduma je zelo tesen, pri posvetovalnih pa je slika precej bolj jasna. Ni bilo izrazitega paketnega glasovanja, na katerem bi bili odstotki za in proti na posameznih referendumih bolj primerljivi in si bliže.« Preberite tudi: Kaj pomeni zavrnitveni kvorum? Dodal je, da tako velikega odstopanja vendarle ni bilo. «Opoziciji ni uspelo prepričati zadostnega števila ljudi, da so to referendumi o vladi. Hkrati se je spet izkazalo, da antijanša sentiment ni več dovolj, da pripelje zadostno število volivcev na referendume. Opozicijske stranke so se v volilni kampanji izgubile. Vlada je taktično zelo dobro zasula politični prostor s ...