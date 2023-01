Splača se na bencinsko, cene bodo višje

Trošarino na plinsko olje za pogon (diesel) je vlada znižala z 0,33307 evra na liter na 0,330 evra na liter, za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) pa z 0,09144 evra na liter na 0,07875 evra na liter. S tem se bo trošarina za plinsko olje za pogon (diesel) spustila na najnižjo dopustno višino, ki jo dopušča evropska zakonodaja, za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) pa na najnižjo dopustno višino, ki jo lahko v skladu z zakonom določi vlada.

Cene pogonskih goriv kljub posegu v trošarine od polnoči višje; liter 95-oktanskega bencina pri 1,355 evra, liter dizla pri 1,529 evra. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,288 evra, liter dizla pa 1,483.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.