Spletne strani izključili. Kaj je PHP in zakaj je pomemben? (VIDEO)

V več evropskih državah so upravljavci zaradi varnostnega tveganja začasno omejili dostop do spletnih storitev. V ozadju sta dve kritični ranljivosti v PHP, programskem jeziku, ki deluje na strežnikih in poganja velik del spleta. Po oceni SI-CERT ga uporablja približno 70 odstotkov spletnih strani.

Ranljivosti so ocenili z 9,2 od 10. V določenih okoliščinah bi lahko napadalcu omogočili izvajanje kode na ranljivem strežniku, tudi brez predhodne prijave. To ne pomeni, da je bil napaden vsak sistem s PHP, pomeni pa, da je bilo treba preveriti številne spletne strani in aplikacije, tudi tiste, ki PHP uporabljajo skrito, v ozadju.

Popravki so bili izdani 21. oktobra. Organizacijam so svetovali, naj jih čim prej namestijo, izpostavljene storitve pa do takrat po potrebi začasno omejijo ali izključijo. Tudi v Sloveniji je bil med preventivno izključenimi portali Promet.si.