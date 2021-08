Spolno občutljiva raba jezi(č)ka

Rada bi poznala žensko, ki ji ne laska, kadar ji pridržijo vrata, rekoč dame imajo prednost. Saj smo se dolgo borile za to, da so med tovariši, gospodi, direktorji, doktorji … opazili tudi tovarišice, dame, direktorice, doktorice ... In zdaj nam bo vsem po vrsti odklenkalo. Najprej pri nemškem letalskem prevozniku Lufthansi. Ker pri njih ne delajo razlik med spoloma, na njihovih letih ne bo več stevardes in stevardov, tudi pilotov in pilotk ne in v letalih ne potnic in potnikov, temveč bo samo še – nekaj vmes, kar se bo dalo poimenovati s spolno nevtralnimi izrazi. Na srečo gre za zdaj le za lingvistično ukinjanje. Kar pomeni, da Lufthansino (spolno nevtralno) osebje svojih (spolno nevtralnih) strank ne bo več nagovarjalo z damami in gospodi. Z dober dan bodo ubili dve muhi, no, dva spola na mah.



Zakaj bi se mučili z gospod in gospa, če spolno nevtralni besednjak pozna – gospodo? Zakaj bi opletali s strokovnjakom in strokovnjakinjo, uradnikom in uradnico, če jih lahko nevtralno »poparčkamo« s stroka in uradništvo? A kaj sta, denimo, študent in študentka? Študentarija? Ali novinar in novinarka? Bivši predsednik je slednje nekoč razglasil za - mrhovinarje. Neke vrste perjad, torej. Po tej analogiji bosta novinar in novinarka po novem lahko tudi – novinarjad. Najboljša je že zdaj – nevtralna …



Evropski parlament si že leta prizadeva za t. i. spolno občutljivo rabo jezika. Ta, pojasnjujejo, omogoča enakovredno obravnavo moških in žensk. Če je tako, nas v prihodnje čaka živahno nevtralno jezič(kov)no izražanje. Na srečo imamo v našem jeziku oblike, v katerih se lahko najdeta oba spola, kot denimo oseba, osebnost, stranka, občinstvo, priča, žrtev, starši in otrok. V njih so zajeti vsi gospodje in vse dame. Saj za to smo se konec koncev borili … Skrbi me le, da ne bo niti najmanj galantno slišati, ko bo kak gospod dami pridržal vrata in ko bo za to, da se ne prekrši zoper jezikovno spolno (pre)občutljivost, rekel oseba ima prednost …

