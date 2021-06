Spomin na enega najhujših rasističnih pokolov v ZDA

107-letna Viola Fletcher se še dobro spomni pokolov, z njo stoletni brat Hughes Van Ellis. Foto Carlos Barria/Reuters

»To niso bili izgredi, to je bil pokol!« je demokratski predsednik ZDAobsodil poskuse izbrisati uboje in požige, ki so v črnskih predelih oklahomske Tulse divjali pred stoletjem. Zavzel se je tudi za gospodarsko enakost med rasami in izboljšanje volilnih pravic. Republikanski nasprotniki v zadnjem vidijo demokratski poskus uzakonitve volilnih prevar.Tulsa je nekoč veljala za Wall Street temnopoltih Američanov, še posebej njen predel Greenwood, v katerem so leta 1921 izbruhnili spopadi zaradi domnevnega napada temnopoltega moškega na belsko žensko. Točno število žrtev ni znano, vedo le, da jih je bilo najmanj 39, v strahu pred desetkrat večjim številom pa so na mestnem pokopališču Oaklawn sprožili nova izkopavanja. Zaradi požigov in drugega uničevanja je deset tisoč ljudi ostalo brez domov.Oklahomske šolske knjige so dolgo molčale o morda najhujših rasnih nemirih v zgodovini ZDA, Biden pa je odločen »zapolniti tišino«. Opozoril je tudi, kako premožnejši bi bili območni temnopolti, če jim »dejanje sovraštva in domačega terorizma, nezaslišan napad na našo demokracijo« ne bi kruto preprečilo gospodarskih dejavnosti.Biden je podpredsednicopostavil na čelo prizadevanj za spremembe volilne zakonodaje, ki naj manjšinam in še posebej temnopoltim omogoči lažje sodelovanje na volitvah. Temu ogorčeno nasprotujejo republikanci v prepričanju, da bo omogočila vse vrste nepravilnosti. Nekdanji predsednikše vedno zatrjuje, da so mu bile volitve ukradene in stavi na arizonsko občino Maricopa, kjer poteka forenzični pregled glasovnic. Republikanci Bidnu očitajo tudi zagovor kritične teorije rase, ki je po njihovem prepričanju neameriška.