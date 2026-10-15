Srce novorojenčka je veliko kot oreh – vsak milimeter šteje

Otroška srčna kirurgija zahteva natančnost pri posegih na drobnih strukturah in sodelovanje celotne ekipe. Dr. Janez Vodiškar, vodja Centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana, v podkastu pojasnjuje tudi, zakaj najredkejše primere zdravijo v povezavi s tujimi centri in kako lahko mehanska črpalka otroku pomaga do presaditve.

Srce novorojenčka je veliko približno kot oreh ali nekoliko večja sliva. Kirurgi pri prirojenih srčnih napakah popravljajo strukture, velike le nekaj milimetrov, poseg pa mora biti dovolj natančen, da bo srce lahko raslo in bo popravek služil še desetletja. Zato otroška srčna kirurgija ni zgolj pomanjšana različica kirurgije pri odraslih, pravi dr. Janez Vodiškar, otroški srčni kirurg in vodja centra v UKC Ljubljana.

Pri odraslih so med pogostimi razlogi za operacijo pridobljene bolezni, denimo obolenja koronarnih žil ali zaklopk. Pri otrocih kirurgi večinoma zdravijo prirojene napake: srce se lahko razvije z manjkajočim delom, nepravilnimi povezavami ali zožitvami. Napak je veliko, primerov posameznih redkih oblik pa malo. »Pri vseh teh drobnih strukturah, ki jih popravljamo, morajo popravki držati desetletja,« je v podkastu V Ambulanti s prof. dr. Orlom dejal Vodiškar.

Zahtevnost se zato ne konča pri operaciji. Za obravnavo so potrebni otroški kardiologi, kirurgi, anesteziologi, intenzivisti, perfuzionisti in medicinske sestre. Vodiškar otroško kardiologijo in kirurgijo opisuje kot »siamska dvojčka«: druga brez druge ne moreta zagotoviti celovite oskrbe. Ko so ga po večletnem delu v Nemčiji povabili v Ljubljano, pravi, cilj ni bil, da bi prihajal zgolj operirat, temveč vzpostaviti stabilen program od diagnoze do konca zdravljenja. Njegov prispevek vidi tudi v prevzemanju odgovornosti in odločanju za celoten program.

V pogovoru je spomnil na organizacijske težave, ki jih je program v Sloveniji imel v preteklosti, in pri tem poudaril, da otroci niso ostali brez oskrbe. Danes v Ljubljani opravijo približno od sto do 110 operacij na leto. Najredkejše primere, ki jih vidijo le enkrat na nekaj let, je smiselno obravnavati v centrih z več izkušnjami. Vodiškar je omenil sodelovanje z Münchnom, posamezne primere pa so poslali tudi v londonsko bolnišnico Great Ormond Street. Po njegovih besedah gre za enega ali dva bolnika na leto.

Za nekatere posege je mogoče uporabiti minimalno invazivni pristop. Namesto reza skozi prsnico kirurg do srca dostopi skozi manjši rez, običajno med rebri. To lahko pomeni manjšo kirurško poškodbo in ugodnejši estetski rezultat. Vendar tak način ni primeren za vse. »Vse, kar lahko enako varno naredimo skozi minimalno invazivni pristop, naredimo tako,« je dejal Vodiškar. Pri kompleksnejših posegih, kjer bi bila varnost otroka lahko ogrožena, izberejo klasični pristop.

Presaditev srca je potrebna pri nekaterih otrocih s hudo odpovedjo srca. Med vzroki so bolezni srčne mišice, tudi kardiomiopatije, ter kompleksne prirojene napake, ki jih ni mogoče v celoti odpraviti z operacijami. Pri najmlajših je iskanje primernega organa posebej zahtevno: srce mora ustrezati velikosti otroka, pomembni pa sta tudi krvna skupina in imunska skladnost. Vodiškar je v pogovoru poudaril, da je za Slovenijo pomembna vključenost v Eurotransplant, ki omogoča dostop do širšega kroga darovalcev.

Kdo je dr. Janez Vodiškar Dr. Janez Vodiškar je vrhunski otroški srčni kirurg in vodja Centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana. Medicino je študiral v Ljubljani, med študijem pa se je izpopolnjeval na Texas Heart Institute v Houstonu. Specializiral se je za srčno kirurgijo, nato pa se dodatno usposabljal na Nizozemskem in v Nemčiji. Delal je v več nemških centrih, med drugim v Aachnu in Münchnu, v Stuttgartu pa je bil namestnik vodje oddelka. Po več letih dela v tujini se je vrnil v Slovenijo, kjer vodi program celostne obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Najdaljša operacija, ki jo je izvedel, je trajala kar deset ur.

Če otrokovo srce ne zagotavlja več zadostnega pretoka krvi, ga lahko do presaditve podprejo mehanski sistemi. Eden od njih je tako imenovano berlinsko srce, črpalka zunaj telesa, ki lahko prevzame delovanje enega ali obeh prekatov. Vodiškar je opisal prvo uporabo te naprave pri otroku v Sloveniji. Deklica z boleznijo srčne mišice je po začetni podpori z napravo ECMO prejela mehansko podporo, nato pa po nekaj dneh tudi ustrezno srce. Pri zdravljenju je sodelovala širša ekipa, od otroških in odraslih kardiologov ter kirurgov do transplantologov in intenzivistov. Vodiškar je izid opisal kot uspešen.

Primer kaže, da je pri zdravljenju najtežjih srčnih bolezni odločilna povezana obravnava: od pravočasne diagnoze in izbire posega do intenzivne nege ter možnosti presaditve. Vodiškar pravi, da si ekipa prizadeva ohranjati doseženo raven in jo še izboljševati.

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