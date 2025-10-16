  • Delo mediji d.o.o.
    Sredozemski pridih za evropsko politiko

    Tretjina držav članic in skoraj polovica prebivalstva EU, ki ju vključuje MED9, vsaj na papirju zagotavlja velik kapital za vplivanje na bruseljsko odločanje.
    MED9 je neformalna skupina podobno mislečih držav, ki je na ravni EU le bolj ohlapno povezana. FOTO: Dursun Aydemir/Reuters
    MED9 je neformalna skupina podobno mislečih držav, ki je na ravni EU le bolj ohlapno povezana. FOTO: Dursun Aydemir/Reuters
    Peter Žerjavič
    16. 10. 2025 | 09:00
    16. 10. 2025 | 09:08
    6:34
    Povezovanje sredozemskih držav EU je kljub velikim ambicijam na bruseljskem parketu videti, kot da je šele v povojih. Manj razvite države na jugu so tradicionalno, že pred velikim širitvenim pokom leta 2004, prejemnice evropskih sredstev, s katerimi se poskušajo približati bogatejšim. Njihove skupne interese v novih časih usmerjajo še energetska in migracijska vprašanja.

    MED9 je neformalna skupina podobno mislečih držav, ki je na ravni EU le bolj ohlapno povezana. V razpravah je manj opazna, kot je bila nekoč višegrajska skupina, ki je imela jasno oblikovana skupna stališča. Z Beneluksom ali nemško-francosko navezo, ki pripravlja glavne odločitve v EU, že tako ni primerljiva. Na vrhovih MED9, denimo lani na Cipru, sprejemajo bolj splošne deklaracije o pomenu Sredozemlja za EU, bližnjevzhodnem konfliktu, konkurenčnosti … Pred vrhovi EU pa potekajo velika usklajevanja voditeljev o sredozemskih temah, pojasnjujejo sodelujoči.

    Preizkušnja v prihodnjih dveh letih bo večletni finančni okvir, proračun EU za obdobje 2028–2034, ki bo vreden okoli 2000 milijard evrov. FOTO: François Lenoir/Reuters
    Preizkušnja v prihodnjih dveh letih bo večletni finančni okvir, proračun EU za obdobje 2028–2034, ki bo vreden okoli 2000 milijard evrov. FOTO: François Lenoir/Reuters

    V zadnjem desetletju je politično kočljivo vprašanje migracij, saj je največ ljudi prišlo v Unijo z druge strani Sredozemskega morja. Na ravni EU skupina poudarja tudi teme, kot so zunanjepolitična vprašanja (Gaza) in energetika. »To so njihove naravne skupne točke,« je prepričana direktorica zavoda Evropa misli in izredna profesorica na FDV Sabina Lange. Tu so še teme kot širitev, konkurenčnost, podnebne spremembe, gradnja zmogljivosti na področju izobraževanja, digitalizacija …

    Sarkozy in Unija za Sredozemlje

    Predvsem Francija z interesi v Afriki je poskušala pred dvema desetlet­jema, v času predsednika Nicolasa Sarkozyja, skupino sredozemskih držav EU bolj povezati s čezmorskimi sosedami. Takšnemu ločenemu povezovanju in strukturam se je uspešno uprla nemška kanclerka Angela Merkel. Na koncu je po političnem viharju nastala Unija za Sredozemlje, ki povezuje vse države EU z vsemi južnimi in vzhodnimi partnericami, ne da bi jasno izoblikovali njeno vlogo. Tema postaja njena – reforma. Za eno od njenih prednosti velja, da je edini forum, v katerem sodelujeta tako Palestina kot Izrael.

    Premik v EU je že to, da je v sestavi evropske komisije prvič tudi komisarka za Sredozemlje, Hrvatica Dubravka Šuica.Za sabo ima razmeroma močan aparat, ki ga vodi izkušeni italijanski diplomat Stefano Sannino. Glavni projekt Šuice v prvem delu petletnega mandata je priprava novega pakta za Sredozemlje, ki naj bi bil, 30 let po zagonu barcelonskega procesa, še ena spodbuda povezovanju v tej regiji. Pod slovenskim predsedovanjem MED9 so pripravili neuradni dokument, tako imenovani non-paper, v katerem so komisarki Šuici pojasnili, kako si predstav­ljajo pakt in strateško razsežnost odnosov z južnim sosedstvom.

    Bitka za denar iz iste malhe

    Preizkušnja v prihodnjih dveh letih bo večletni finančni okvir, proračun EU za obdobje 2028–2034, ki bo vreden okoli 2000 milijard evrov. Že v predlogu evropske komisije, ki ga bodo neto plačnice gotovo še oklestile, je predvideno krčenje na obeh področjih, ki sta zelo pomembni za jug: pri pomoči manj razvitim regijam (koheziji) in kmetijstvu. »Čeprav se borijo za denar iz iste malhe, je jasno, da bodo pri pogajanjih uspešnejše, če bodo skupaj zagovarjale načela in cilje, ki so skladni z njihovimi skupnimi interesi. To ne pomeni z vsemi interesi,« meni Sabina Lange. Ena od dilem je prilagajanje kmetijske politike posledicam podnebnih sprememb. Pri vseh proračunskih pogajanjih so v ospredju interesi francoskih kmetov.

    Drugače kot države na jugu vzhodnjaki med Črnim morjem in Baltikom kot prvo prednostno nalogo vidijo večja vlaganja v obrambne projekte.

    Siromašnejše države na jugu in vzhodu EU so povezane v prijateljice kohezije. Geopolitični položaj po veliki ruski invaziji v Ukrajini je prinesel premike v tej skupini. Drugače kot države na jugu vzhodnjaki med Črnim morjem in Baltikom kot prvo prednostno nalogo vidijo večja vlaganja v obrambne projekte. »Če je v prvih dveh desetletjih tega tisočletja prevladovala delitev sever–jug, pri čemer je šlo predvsem za odnos do delitve denarja iz proračuna EU in odločanje v naprednih okoljskih politikah, je v tretjem desetletju, zlasti zaradi varnostnega vprašanja, v ospredju razlika med članicami na vzhodu in zahodu,« je prepričana strokovnjakinja za EU Lange.

    Države MED9 postavljajo na dnevni red tudi svoje teme, s čimer jih »evropeizirajo«, pravi Sabina Lange, izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede. FOTO: Blaž Samec
    Države MED9 postavljajo na dnevni red tudi svoje teme, s čimer jih »evropeizirajo«, pravi Sabina Lange, izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede. FOTO: Blaž Samec

    Zato je po njenem MED9, ki vključuje države na podlagi njihove geografske lege, a z različnim stažem v EU, različno velikostjo in z razliko v odnosu do dolgoročne vizije integracije (EU finalité), pa tudi z vladami različnih političnih barv, »gradnik ohranjanja povezanosti skupnosti EU v vse bolj kompleksni realnosti«. Države se na različnih področjih čim bolj uskladijo že pred zasedanji ministrov in tehničnimi sestanki v okviru sveta EU. Tam prepoznavajo skupne interese. Strokovnjakin­ja Lange vidi koristnost povezovanja v pogajanjih znotraj EU. Na dnevni red postavljajo tudi svoje teme, s čimer jih »evropeizirajo«.

    Vodja slovenske diplomacije Tanja Fajon je junija pred zasedanjem zunanjih ministrov gostila delovno večerjo zunanjih ministrov MED9. Med konkretnimi projekti na področ­ju energetike je, denimo, boljše čezmejno povezovanje omrežij. Načrtujejo tudi povezovanje projektov na področju uporabe umetne inteligence. Namesto bega možganov iz južnega sosedstva bi po njihovem mnenju morali vzpostaviti kroženje znanja med obema stranema. Povezovanje tretjine držav članic in skoraj polovice prebivalstva EU, ki ju vključuje MED9, pa vsaj na papirju zagotavlja velik kapital za vplivanje na bruseljsko politiko.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Sredozemlje zahteva rešitev z dvema državama v Palestini

    Poleg Macrona, Sancheza in Melonijeve bo poseben gost na vrhu voditeljev jordanski kralj Abdulah II.
    Boris Šuligoj 9. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vrh MED9

    Golobova vlada poskuša krepiti slovenski vpliv v Sredozemlju

    Sredozemske države bodo z jordanskim kraljem iskale rešitve za humanitarno krizo v Gazi in skupni imenovalec glede proračuna EU.
    Uroš Esih 3. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predsedovanje skupini MED9

    Vlada v pripravah na največji mednarodni dogodek

    Oktobra bo Slovenija gostila predsednike devetih sredozemskih držav EU, ki predstavljajo slabo polovico prebivalstva Unije.
    Uroš Esih 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pridite na tek, kjer zmagate že s prvim korakom

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Smo v Sloveniji dovolj digitalno neodvisni?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Varnost cest in prometa

    V Logu pod Mangartom odločno nasprotujejo popolni zapori ceste

    Zaradi slabe izkušnje iz leta 2022, ko se je zaprtje ceste iz treh mesecev podaljšalo na pol leta, so se krajani ponovnemu zaprtju ceste tokrat uprli.
    16. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Arheologija

    Izjemno odkritje gverilskih arheologov na Krasu odstira novo sliko zgodovine

    Slovenska arheologa sta na Krasu odkrila dolge kamnite strukture, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad.
    Beti Burger 16. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oskrba z energenti

    Putin želi več goriva na domačem trgu, Trump pa mu zapira dostop do tujega

    Rusija si na trg želi poslati več nafte, ki državi prinaša največ dobička. Na poti ji stoji ameriški predsednik.
    16. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Predsedovanje Slovenije MED9

    Voditelji MED9 v Portorožu o izzivih Evrope in Sredozemlja

    Neformalna skupina MED9, katere predsedovanje je bilo letos prvič zaupano Sloveniji, združuje osem sredozemskih držav članic Evropske unije.
    16. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oskrba z energenti

    Putin želi več goriva na domačem trgu, Trump pa mu zapira dostop do tujega

    Rusija si na trg želi poslati več nafte, ki državi prinaša največ dobička. Na poti ji stoji ameriški predsednik.
    16. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Predsedovanje Slovenije MED9

    Voditelji MED9 v Portorožu o izzivih Evrope in Sredozemlja

    Neformalna skupina MED9, katere predsedovanje je bilo letos prvič zaupano Sloveniji, združuje osem sredozemskih držav članic Evropske unije.
    16. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več

