Sredozemski pridih za evropsko politiko

Povezovanje sredozemskih držav EU je kljub velikim ambicijam na bruseljskem parketu videti, kot da je šele v povojih. Manj razvite države na jugu so tradicionalno, že pred velikim širitvenim pokom leta 2004, prejemnice evropskih sredstev, s katerimi se poskušajo približati bogatejšim. Njihove skupne interese v novih časih usmerjajo še energetska in migracijska vprašanja.

MED9 je neformalna skupina podobno mislečih držav, ki je na ravni EU le bolj ohlapno povezana. V razpravah je manj opazna, kot je bila nekoč višegrajska skupina, ki je imela jasno oblikovana skupna stališča. Z Beneluksom ali nemško-francosko navezo, ki pripravlja glavne odločitve v EU, že tako ni primerljiva. Na vrhovih MED9, denimo lani na Cipru, sprejemajo bolj splošne deklaracije o pomenu Sredozemlja za EU, bližnjevzhodnem konfliktu, konkurenčnosti … Pred vrhovi EU pa potekajo velika usklajevanja voditeljev o sredozemskih temah, pojasnjujejo sodelujoči.

Preizkušnja v prihodnjih dveh letih bo večletni finančni okvir, proračun EU za obdobje 2028–2034, ki bo vreden okoli 2000 milijard evrov. FOTO: François Lenoir/Reuters

V zadnjem desetletju je politično kočljivo vprašanje migracij, saj je največ ljudi prišlo v Unijo z druge strani Sredozemskega morja. Na ravni EU skupina poudarja tudi teme, kot so zunanjepolitična vprašanja (Gaza) in energetika. »To so njihove naravne skupne točke,« je prepričana direktorica zavoda Evropa misli in izredna profesorica na FDV Sabina Lange. Tu so še teme kot širitev, konkurenčnost, podnebne spremembe, gradnja zmogljivosti na področju izobraževanja, digitalizacija …

Sarkozy in Unija za Sredozemlje Predvsem Francija z interesi v Afriki je poskušala pred dvema desetlet­jema, v času predsednika Nicolasa Sarkozyja, skupino sredozemskih držav EU bolj povezati s čezmorskimi sosedami. Takšnemu ločenemu povezovanju in strukturam se je uspešno uprla nemška kanclerka Angela Merkel. Na koncu je po političnem viharju nastala Unija za Sredozemlje, ki povezuje vse države EU z vsemi južnimi in vzhodnimi partnericami, ne da bi jasno izoblikovali njeno vlogo. Tema postaja njena – reforma. Za eno od njenih prednosti velja, da je edini forum, v katerem sodelujeta tako Palestina kot Izrael.

Premik v EU je že to, da je v sestavi evropske komisije prvič tudi komisarka za Sredozemlje, Hrvatica Dubravka Šuica.Za sabo ima razmeroma močan aparat, ki ga vodi izkušeni italijanski diplomat Stefano Sannino. Glavni projekt Šuice v prvem delu petletnega mandata je priprava novega pakta za Sredozemlje, ki naj bi bil, 30 let po zagonu barcelonskega procesa, še ena spodbuda povezovanju v tej regiji. Pod slovenskim predsedovanjem MED9 so pripravili neuradni dokument, tako imenovani non-paper, v katerem so komisarki Šuici pojasnili, kako si predstav­ljajo pakt in strateško razsežnost odnosov z južnim sosedstvom.

Bitka za denar iz iste malhe

Preizkušnja v prihodnjih dveh letih bo večletni finančni okvir, proračun EU za obdobje 2028–2034, ki bo vreden okoli 2000 milijard evrov. Že v predlogu evropske komisije, ki ga bodo neto plačnice gotovo še oklestile, je predvideno krčenje na obeh področjih, ki sta zelo pomembni za jug: pri pomoči manj razvitim regijam (koheziji) in kmetijstvu. »Čeprav se borijo za denar iz iste malhe, je jasno, da bodo pri pogajanjih uspešnejše, če bodo skupaj zagovarjale načela in cilje, ki so skladni z njihovimi skupnimi interesi. To ne pomeni z vsemi interesi,« meni Sabina Lange. Ena od dilem je prilagajanje kmetijske politike posledicam podnebnih sprememb. Pri vseh proračunskih pogajanjih so v ospredju interesi francoskih kmetov.

Drugače kot države na jugu vzhodnjaki med Črnim morjem in Baltikom kot prvo prednostno nalogo vidijo večja vlaganja v obrambne projekte.

Siromašnejše države na jugu in vzhodu EU so povezane v prijateljice kohezije. Geopolitični položaj po veliki ruski invaziji v Ukrajini je prinesel premike v tej skupini. Drugače kot države na jugu vzhodnjaki med Črnim morjem in Baltikom kot prvo prednostno nalogo vidijo večja vlaganja v obrambne projekte. »Če je v prvih dveh desetletjih tega tisočletja prevladovala delitev sever–jug, pri čemer je šlo predvsem za odnos do delitve denarja iz proračuna EU in odločanje v naprednih okoljskih politikah, je v tretjem desetletju, zlasti zaradi varnostnega vprašanja, v ospredju razlika med članicami na vzhodu in zahodu,« je prepričana strokovnjakinja za EU Lange.

Države MED9 postavljajo na dnevni red tudi svoje teme, s čimer jih »evropeizirajo«, pravi Sabina Lange, izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede. FOTO: Blaž Samec

Zato je po njenem MED9, ki vključuje države na podlagi njihove geografske lege, a z različnim stažem v EU, različno velikostjo in z razliko v odnosu do dolgoročne vizije integracije (EU finalité), pa tudi z vladami različnih političnih barv, »gradnik ohranjanja povezanosti skupnosti EU v vse bolj kompleksni realnosti«. Države se na različnih področjih čim bolj uskladijo že pred zasedanji ministrov in tehničnimi sestanki v okviru sveta EU. Tam prepoznavajo skupne interese. Strokovnjakin­ja Lange vidi koristnost povezovanja v pogajanjih znotraj EU. Na dnevni red postavljajo tudi svoje teme, s čimer jih »evropeizirajo«.

Vodja slovenske diplomacije Tanja Fajon je junija pred zasedanjem zunanjih ministrov gostila delovno večerjo zunanjih ministrov MED9. Med konkretnimi projekti na področ­ju energetike je, denimo, boljše čezmejno povezovanje omrežij. Načrtujejo tudi povezovanje projektov na področju uporabe umetne inteligence. Namesto bega možganov iz južnega sosedstva bi po njihovem mnenju morali vzpostaviti kroženje znanja med obema stranema. Povezovanje tretjine držav članic in skoraj polovice prebivalstva EU, ki ju vključuje MED9, pa vsaj na papirju zagotavlja velik kapital za vplivanje na bruseljsko politiko.