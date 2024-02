Stavke Turkov na drugem tiru ne bo

Izvajalec gradbenih del Yapi Merkezi je družbo 2TDK obvestil, da je po pogajanjih dosegel dogovor s svojimi delavci na projektu drugi tir.

V družbi 2TDK so izrazili zadovoljstvo, da so izvajalci gradbenih del (Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol, Türkcan) in izvršni odbori sindikatov sklenili dogovor in da je stavka, ki je bila napovedana za četrtek, 15. 2. 2024, preklicana.

Investitor je turškega izvajalca gradbenih del ob napovedi stavke nemudoma pozval k dialogu z delavci in ga redno pozival k ustrezni rešitvi stavkovnih zahtev. Veseli nas, da so bila pogajanja uspešna in da je bila z vzajemnim dialogom sprejeta skupna rešitev, so sporočili iz 2TDK.

Družba 2TDK poziva in tudi v prihodnje pričakuje, da bodo delovna razmerja med delodajalcem (izvajalcem gradbenih del) in delojemalci (delavci izvajalca na gradbiščih drugega tira) urejena na ustrezen način. V podjetju obljubljajo, da bodo tako kot doslej še naprej skrbno bedeli nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev gradbenih del.

»Naj ob tem poudarimo, da družba 2TDK redno plačuje vse svoje obveznosti do izvajalcev, ki jih predhodno potrdi nadzorni inženir,« še pravijo v 2TDK.