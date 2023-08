Število mrtvih na vzhodu Ukrajine naraslo na najmanj sedem

V ruskem raketnem napadu na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine, v katerem je bila med drugim poškodovana stanovanjska stavba, je bilo v ponedeljek ubitih najmanj sedem ljudi, 81 pa je ranjenih, so danes sporočili iz Kijeva. Iskanje in reševanje se nadaljuje. Iz Moskve so medtem sporočili, da so ruske sile na severovzhodu države dosegle napredek.

Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je sporočil, da je v napadu na mesto Pokrovsk umrlo sedem ljudi, med njimi visoki uradnik za izredne razmere v regiji Doneck. Kot navajajo lokalne oblasti pa je bilo ranjenih 81 ljudi, vključno z dvema otrokoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah ministra se odstranjevanje ruševin in iskanje ljudi pod njimi nadaljuje, potem ko so morali zaradi nevarnosti ponovnega ruskega obstreljevanja ponoči prekiniti delo.

Dva izstrelka, ki so ju ruske sile izstrelile v razmaku 40 minut, sta v ponedeljek poškodovala petnadstropno stanovanjsko stavbo, hotel, gostinske lokale, trgovine in uprave stavbe v Pokrovsku, je pojasnil vodja ukrajinske regionalne vojaške uprave Pavlo Kirilenko.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes zatrdilo, da so njihove sile v napadu na mesto Pokrovsk zadele štab ukrajinske vojske.

Pokrovsk leži približno 70 kilometrov severozahodno od mesta Doneck, ki je pod nadzorom ruskih sil, in približno 50 kilometrov od frontne črte. V mestu je pred vojno živelo okoli 60.000 ljudi.

Medtem je rusko obrambno ministrstvo v ponedeljek sporočilo, da so ruske sile v zadnjih treh dneh napredovale več kot tri kilometre proti mestu Kupjansk v regiji Harkov na severovzhodu države.