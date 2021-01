Strah pred novimi sevi in omejitve potovanj

Kako hitreje do več cepiva?

V smeri zapiranja meja

Voditelji držav članic so se na sinočnjem vrhu usklajevali o skupnem delovanju v bitki s pandemijo covida-19. Zaradi hitrega širjenja novih sevov odločanje o novih ukrepih poteka v kontekstu nevarnosti zaostritve razmer.Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je tik pred vrhom še zvišal oceno tveganja glede novih sevov. Državam članicam je svetoval pripravo laboratorijev za več testiranja in sekvenciranja vzorcev. Spremljati bi morale učinkovitost cepiva na nove seve, ljudje pa naj bi se izogibali vsem nenujnim potovanjem (na vrhu je potekala razprava o omejitvah zanje). Pravila testiranja in karanten bi morala ostati veljavna. Članice bi morale zdravstvene sisteme pripraviti na zaostrovanje položaja. Prav tako bi morali pospešiti cepljenje najranljivejših skupin.Na vrhu so voditelji razpravljali o pospešitvi cepljenja, saj EU pri tem zaostaja za Združenim kraljestvom in ZDA. Po dveh odobrenih cepivih (Biontech-Pfizer, Moderna) se prihodnji teden pričakuje pozitivna ocena cepiva AstraZenece. Nato bo sledilo še cepivo, ki ga izdeluje Johnson & Johnson. Za Unijo so večja težava kot odobritve omejene proizvodne zmogljivosti, zato so dobave premajhne in prepočasne. Tako je na vrhu več voditeljev postavljalo vprašanji o transparentnosti in časovnici dobav posameznih cepiv. Cilj je 70-odstotna precepljenost odraslih do poletja.Žgoča tema so potrdila o cepljenju, ki naj bi bila v EU narejena po enakem standardu in vzajemno priznana med državami članicami. Soglasje o tem utegne biti doseženo že kmalu. Večja težava je vprašanje, kako bi potrdila lahko uporabili, denimo za odhod na turistično potovanje ali ogled koncerta. To je politična odločitev, za katero čas še ni zrel. V Bruslju opozarjajo, da mora biti najprej cepljenih več ljudi in cepivo široko dostopno. Tako na tej točki velja, da bi »potrdilo o cepljenju moralo biti medicinski in ne potovalni dokument«.Zaradi novih sevov so se začela postavljati vprašanja ponovne uvedbe nadzora na notranjih schengenskih mejah. Spomin na lansko pomlad, ko so države članice nadzor uvajale kaotično, povzročale dolge zastoje in prekinjale dobavne verige, je grenak. Predvsem kanclerkaje opozorila, da bodo priseljeni v nadzor kot skrajno sredstvo, če bodo druge članic pri ukrepih ravnale po svoje. Tako bi, denimo, v sosednjih regijah Nemčije, ki je uvedla strog režim ukrepov, morali imeti primerljive ukrepe. Eden od predlogov so testi za čezmejne delavce.Države članice so se sicer uskladile o vzajemnem priznanju rezultatov testov, tako PCR kot antigenskih. Z digitalno platformo bodo izmenjevale podatke o njih. Sestavile bodo seznam antigenskih testov in naredile prednostne sezname situacij za njihovo uporabo. V portugalskem predsedstvu so zapisali, da so testi osrednje orodje za omejitev širjenja virusa in pripomorejo k delovanju notranjega trga, saj olajšajo čezmejno gibanje in sledenje stikom.