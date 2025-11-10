  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Razno

    Študentsko življenje: kako upravljati finance in hkrati bogatiti izkušnje

    Začetek študijskega leta je za mnoge študente čas novih priložnosti. Kako ohraniti ravnovesje med obveznostmi, družabnim življenjem in omejenim proračunom?
    Začetek študijskega leta, Ljubljana 01. oktober 2025 Foto Matej Druznik
    Galerija
    Začetek študijskega leta, Ljubljana 01. oktober 2025 Foto Matej Druznik
    Promo Delo
    10. 11. 2025 | 12:29
    3:26
    A+A-

    Finančna disciplina ni zgolj štetje evrov. Gre za sposobnost, da svoje vire uporabimo tako, da iz njih izvlečemo največ – ne le v smislu prihrankov, ampak v smislu izkušenj, ki nas bogatijo in učijo.

    Razumevanje vrednosti stroškov

    Vsak nakup, vsaka storitev in vsaka dejavnost je odločitev, ali bosta čas in denar prinesla znanje, izkušnjo ali trenutno zadovoljstvo. Študenti, ki razumejo to perspektivo, lažje prepoznajo, kje se splača investirati, kje pa lahko prihranijo brez izgube kakovosti.

    Obisk kulturne prireditve ali športne aktivnosti v primerjavi s povprečnim obiskom lokala prispeva k razvoju znanja, občutka za družbo in mreženju. Pametno upravljanje virov in finančna disciplina sta torej sredstvo, ki omogočata, da študentsko obdobje izkoristite kar najbolj – za znanje, izkušnje in osebni razvoj.

    Kako lahko prihranite pri številnih vsakodnevnih in prostočasnih dejavnostih – od cenejših vstopnic za kino, muzeje in koncerte do popustov pri letalskih vozovnicah, v knjigarnah, trgovinah z oblačili in pri spletnih naročninah? Več si preberite tukaj.

    Pametna uporaba virov

    Študenti imajo na voljo številne ugodnosti, od študentskih kartic, popustov za prevoz do cenejše digitalne naročnine in podobno. Najpomembnejše je vedeti, kako jih izkoristiti strateško, ne le impulzivno.

    Digitalne naročnine in e-knjige omogočajo dostop do vsebin, ki bogatijo študij in razumevanje sveta. Mikroprihranki, kot so načrtovan nakup hrane ali skupinske naročnine, omogočajo večjo fleksibilnost za udeležbo v kulturnih ali športnih dejavnostih.

    Študentje tudi Delo berete ceneje – paket Delo mladi.

    Več izkušenj za manj denarja

    Eden izmed pametnih načinov, kako z manj denarja doživeti več, je uporaba kartice EYCA. EYCA (European Youth Card Association) je mladinska kartica, ki študentom odpira vrata do več kot 80.000 popustov in ugodnosti po vsej Evropi. Namenjena je mladim, ki živijo aktivno, radi potujejo, obiskujejo kulturne prireditve ali pa si želijo preprosto nekoliko razbremeniti svoj mesečni proračun.

    S kartico EYCA lahko prihranite pri številnih vsakodnevnih in prostočasnih dejavnostih – od cenejših vstopnic za kino, muzeje in koncerte do popustov pri letalskih vozovnicah, v knjigarnah, trgovinah z oblačili in pri spletnih naročninah. Ugodnosti veljajo v Sloveniji in več kot 30 evropskih državah, kar pomeni, da vas kartica spremlja povsod – doma in na potovanjih.

    Izkoristite več kot 80.000 popustov in ugodnosti po vsej Evropi. Kliknite tukaj in naročite svojo BREZPLAČNO EYCA kartico.

     

    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    mladislovenski študentještudijpopustiugodnosti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za evropsko prvenstvo

    Igrale bodo brez najboljše in z butastim sistemom, a cilj je enak

    Novi selektor košarkaric Slovenije David Gaspar v prvih kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo 2027 ne bo imel na voljo poškodovane Jessice Shepard.
    10. 11. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Viralna fotografija

    Skrivnostni detektiv iz Louvra je petnajstletnik

    Pedro Elias Garzon Delvaux je oboževalec Sherlocka Holmesa in Hercula Poirota in je muzej 19. oktobra obiskal s starši.
    10. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mediji

    Hrvaška od oktobra brez tujih tiskanih medijev, tudi slovenskih

    Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo.
    10. 11. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski naroča 27 sistemov patriot in opozarja na ruske napade

    Po vdoru dronov nad evropska letališča Zelenski opozarja, da Rusija širi konflikt prek meja Ukrajine.
    10. 11. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vzrok

    Na požarišču pri Radomljah preiskave še potekajo

    Ekološke preiskave so izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar zaenkrat ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.
    10. 11. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mediji

    Hrvaška od oktobra brez tujih tiskanih medijev, tudi slovenskih

    Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo.
    10. 11. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski naroča 27 sistemov patriot in opozarja na ruske napade

    Po vdoru dronov nad evropska letališča Zelenski opozarja, da Rusija širi konflikt prek meja Ukrajine.
    10. 11. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vzrok

    Na požarišču pri Radomljah preiskave še potekajo

    Ekološke preiskave so izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar zaenkrat ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.
    10. 11. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo