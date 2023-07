Studio Moderna prodal prodajo vzmetnic

Studio Moderna je drobnoprodajni del Studia Moderna prodal nemški družbi Matratzen Concord, je prvi poročal spletni portal Finance.si. Studi Moderna je tržil vzmetnice z blagovno znamko Dormeo Octaspring. V podjetju, ki ga je ustanovil in ga vodi Sandi Češko so zaposlenim so izplačali majske plače. Te so zamujale.

Spomnimo, nedavno smo pisali o poslovnih težavah in ozadju poslovnega kraha Studia Moderna.