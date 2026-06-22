Suverenost AI: ključen je dostop, ne lastništvo

Tehnološke prednosti, ki se zdijo odločilne, lahko izginejo v nekaj mesecih. Današnji preboj lahko postane podlaga za jutri.

Odločitev ameriške vlade z dne 12. junija, da omeji dostop tujih držav do nekaterih najnaprednejših modelov podjetja Anthropic, je še en dokaz, da je umetna inteligenca postala geopolitično vprašanje najvišje pomembnosti. Do pred kratkim so države tekmovale med seboj z razvojem storitev, infrastrukture in aplikacij, ki so temeljile na najnaprednejših sistemih umetne inteligence. Zdaj pa je dostop do sistemov strateško vprašanje. Prevladujoča domneva je bila, da bo umetna inteligenca sledila logiki globalizacije. Države bi se zanašale na peščico najnaprednejših modelov, večinoma razvitih v Združenih državah Amerike, medtem ko bi tekmovale na področju storitev, polprevodnikov, podatkov in aplikacij. Dostop do najnaprednejših sistemov umetne inteligence se je večinoma sprejemal kot ...