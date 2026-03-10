Roman Valérie Perrin Sveža voda za rože je osvojil slovenske bralce

Množično izposojeni roman Valérie Perrin navdušuje z nežnostjo in portretiranjem človeške narave. Bralci hvalijo tudi prevod.

Francoska pisateljica in scenaristka Valérie Perrin je avtorica štirih romanov, a medtem ko nekaterim preboj uspe s prvencem, je kljub uspehu Oubliés du dimanche iz leta 2015 njej tega zares prineslo njeno drugo delo Changer l'eau des fleurs (2018) oziroma Sveža voda za rože. Z več kot 3,5 milijona prodanih izvodov, s prevodi v približno 40 jezikov in obetajočo se filmsko adaptacijo je pridobilo nesporen status uspešnice, pečat pa tako rekoč od izida prevoda leta 2024 pušča tudi na slovenskih bralcih. Nenavadna je misel, da je lahko poklic čuvaja na pokopališču eden najlepših na svetu, vendar tako pravi skrbnik najbolj znanega na svetu, pariškega Père-Lachaisa, Benoît Gallot. Branje njegove knjige La vie secrète d'un cimetière (Les Arènes, 2022) ni le zanimiva pripoved o vlogi in ...