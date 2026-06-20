Ko dozori sezona marelic, marsikdo pomisli na domače cmoke. Klasična različica s krompirjevim testom zahteva nekaj več časa, zato je dobro poznati tudi skutno različico, ki je pripravljena precej hitreje. Skuta poskrbi za mehko teksturo in prijetno svež okus, testo pa lahko zamesimo v nekaj minutah. Cmoke tradicionalno postrežemo z maslenimi drobtinami in sladkorjem, odlično pa se podajo tudi k sadnim omakam, ki poudarijo poletni značaj jedi. Recept je primeren tako za družinsko kosilo kot za sladko glavno jed.

Celoten recept za marelične skutne cmoke z natančnimi količinami in postopkom priprave preberite na Odprti kuhinji.