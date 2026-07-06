Tedenski jedilnik: 5 hitrih poletnih receptov za doma ali na dopustu

Poleti si želimo predvsem jedi, ki so hitro pripravljene, lahke in ne zahtevajo dolgega kuhanja. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet receptov, ki jih lahko brez težav pripravite doma, v apartmaju ob morju ali celo v kampu. Na meniju so testenine z bučkami, limono in rikoto, domače tortilje, viralna testeninska solata s piščancem, kašota s sezonsko zelenjavo ter osvežilna italijanska panzanella. Recepti temeljijo na preprostih sestavinah, ki jih zlahka najdete tudi v manjših trgovinah na dopustu.

Na Odprti kuhinji vas čakajo recepti po korakih, koristni kuharski nasveti in ideje za okusna poletna kosila, s katerimi boste tudi na dopustu kuhali hitro, preprosto in brez odvečnega časa za štedilnikom.