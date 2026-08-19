Tehnološka podjetja napovedujejo največji val vlaganj v dobrodelnost

Od vsakega dolarja, namenjenega dobrodelnosti, bo morda kmalu manj koristi. V prihodnjih letih bi se mejni strošek reševanja otroškega življenja pred boleznijo ali lakoto lahko s približno 5000 dolarjev povečal na 15.000 dolarjev ali več. To se sliši skrb vzbujajoče, a je v resnici dobra novica, meni Alexander Berger iz organizacije Coefficient Giving, enega najvplivnejših donatorjev v Silicijevi dolini. Morda najpomembnejša prepričanja med donatorji se nanašajo na umetno inteligenco. Nekatere skrbijo malo verjetna, a zelo huda tveganja, kot je izumrtje človeštva. Neprofitne organizacije, kot je njegova, najprej denar namenjajo za poceni ukrepe, ki jih je mogoče preprosto uvesti na množični ravni – denimo za nakup mrež proti komarjem pred nakupom cepiva proti malariji. Če se s pritokom ...