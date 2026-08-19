Tehnološka podjetja napovedujejo največji val vlaganj v dobrodelnost

Ustanovitelji podjetij na področju umetne inteligence obljubljajo, da bodo podarili več sto milijard dolarjev. Kako bodo ves ta denar porabili?
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Januarja je vseh sedem soustanoviteljev podjetja Anthropic, z direktorjem Dariem Amodeijem (na fotografiji) vred, obljubilo, da bodo podarili 80 odstotkov svojega premoženja. FOTO: Bhawika Chhabra/Reuters
Od vsakega dolarja, namenjenega dobrodelnosti, bo morda kmalu manj koristi. V prihodnjih letih bi se mejni strošek reševanja otroškega življenja pred boleznijo ali lakoto lahko s približno 5000 dolarjev povečal na 15.000 dolarjev ali več.
To se sliši skrb vzbujajoče, a je v resnici dobra novica, meni Alexander Berger iz organizacije Coefficient Giving, enega najvplivnejših donatorjev v Silicijevi dolini.
Morda najpomembnejša prepričanja med donatorji se nanašajo na umetno inteligenco. Nekatere skrbijo malo verjetna, a zelo huda tveganja, kot je izumrtje človeštva.
Neprofitne organizacije, kot je njegova, najprej denar namenjajo za poceni ukrepe, ki jih je mogoče preprosto uvesti na množični ravni – denimo za nakup mrež proti komarjem pred nakupom cepiva proti malariji. Če se s pritokom ...
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