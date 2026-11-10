Telefon, ki je ogrozil vojaško enoto

Desetnik Daniel Barton-Kennedy je SIM-kartico obdržal. Pojasnil je, da si je želel ostati v stiku z družino: med njegovo odsotnostjo je imela hči rojstni dan, njegova partnerka pa je pričakovala otroka. Toda pravila niso bila zgolj formalnost. Povezane naprave lahko razkrivajo lokacijo vojakov in opreme, vzorce njihovega gibanja ter podatke o vojaških aktivnostih in pripravljenosti enote.

Barton-Kennedy je 19. januarja poveljniku povedal, da mu neznana oseba pošilja sporočila. Ta je prišla do njegovih intimnih fotografij in ga prepoznala na družbenih omrežjih. Zahtevala je 100 britanskih funtov, ki jih je vojak plačal. Ko je sledila nova zahteva, tokrat za 250 funtov, je posumil, da se izsiljevanje ne bo končalo, in se obrnil na poveljnika.

Kdo je bil na drugi strani, ni bilo ugotovljeno. Sodišče je navedlo, da ni znano, ali je šlo za kriminalno dejavnost ali tujo obveščevalno službo. Objavljena sodba ne pojasnjuje tehničnega načina, na katerega je napadalec prišel do fotografij; ne ugotavlja pa, da je bil prav SIM-kartici mogoče pripisati neposreden dostop do njih. Varnostno tveganje je bilo širše: aktivni telefon bi lahko razkril podatke o vojaku in njegovi enoti.

Barton-Kennedy je julija pred vojaškim sodiščem priznal kršitev zakonitega ukaza. Sodišče mu je 30. julija izreklo deset mesecev vojaškega pripora in ga degradiralo iz čina desetnika v čin poddesetnika. Pritožbeno sodišče je poleti kazen potrdilo. Obsodba se je nanašala na neupoštevanje varnostnega ukaza, ne na to, da je imel intimne fotografije. Sodišče je presodilo, da je s kršitvijo pravil povzročil varnostno tveganje za druge.

V sodobnem vojskovanju je lahko telefon več kot osebna naprava. Če razkriva lokacijo in gibanje, lahko izpostavi tudi ljudi, ki ga sploh nimajo v rokah. Včasih je varnostno tveganje res v žepu — in povezano v omrežje.