Telemach kupil kabelski operater v Dravogradu

Telemach je na AVK priglasil prevzem družb KTV Dravograd in družbe Nakom, je razvidno iz objave na spletni strani agencije. Gre sicer za še en prevzem manjših, lokalnih ponudnikov kabelske televizije, telefonije in interneta. Ti čedalje težje tekmujejo z večjimi igralci, predvsem pri razvoju infrastrukture in pri avtorskih pravicah za vsebine.