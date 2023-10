Teoretik zarote in potomec politične dinastije

V nadaljevanju preberite:

Robert F. Kennedy mlajši, okoljski odvetnik, zagovornik teorije zarote o cepivih in potomec slavne politične družine, se je odločil, da bo zapustil demokratsko stranko in samostojno nastopil na predsedniških volitvah prihodnje leto. »Razglašam se za neodvisnega kandidata za predsednika Združenih držav,« je ob aplavzu in skandiranju podpornikov izjavil v ponedeljek na zborovanju v Filadelfiji.