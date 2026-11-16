Teorija iger: Pet poti do zmage Luke Mesca v drugem krogu ljubljanskih volitev

Zoran Janković je v prvem krogu ljubljanskih županskih volitev prejel dobrih 35 odstotkov glasov, Luka Mesec približno četrtino. Kljub skoraj desetim odstotnim točkam zaostanka ima Mesec več možnih poti do zmage. S pomočjo teorije iger in matematičnih simulacij predstavljamo pet scenarijev volilnega preobrata.

Ljubljana bo o županu odločala v drugem krogu. Skoraj 40 odstotkov volivcev je v prvem krogu podprlo kandidate, ki so izpadli iz tekme. Prav njihovi glasovi bi lahko odločili, kdo bo prihodnja štiri leta vodil prestolnico.

Priložnost Luke Mesca je v povezovanju politično različnih volivcev, ki jih lahko združuje želja po menjavi dolgoletnega župana. Za zmago bi potreboval podporo dela politične sredine, morebitne prestope desnih volivcev in učinkovito mobilizacijo tistih, ki se prvega kroga niso udeležili.

Pomembno vlogo bi lahko imela tudi volilna udeležba. Če bi Mesec obdržal svoje podpornike, pridobil večino glasov izpadlih kandidatov in na volišča pritegnil nove volivce, bi lahko nadomestil začetni zaostanek.

Kako lahko Luka Mesec premaga Zorana Jankovića? V videu s pomočjo teorije iger in matematičnih simulacij predstavljamo pet možnih scenarijev, ki bi lahko odločili drugi krog ljubljanskih županskih volitev.