Terme Čatež s tožbo nad občino Piran

Družba Terme Čatež iz Čateža ob Savi obvešča zainteresirano javnost, da je 11. aprila 2023 zaradi odkupa nepremičnin teniškega kompleksa v Luciji (poimenovanega »Tenis center Portorož«) vložila proti občini Piran tožbo zaradi ugotovitve obstoja pogodbe in plačila 4.597.150 evrov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. avgusta 2022 dalje do plačila, so sporočili iz Term Čatež.

Spomnimo, občina Piran je napovedala, da bo od Term Čatež odkupila teniška igrišča v Portorožu, vendar to ni bilo realizirano.