Tisočerica na odru, mraz v kosteh in nebeško občestvo v Škofji Loki

Prva uprizoritev po letu 2015 ohranja izvirne lastnosti tega baročnega literarnega dosežka.

»Tu danes v Škofji Loki lahko okusimo občestvo nebes,« si včeraj slišal ob koncu premiere nove uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki je tudi dejansko potekala pod nebom, na štirih točkah na prostem v starodavnem škofjeloškem mestnem jedru. Do nebes ni bilo lahko priti, to se je zgodilo po debelih dveh urah spokorniškega boja tisočerice nastopajočih z grehom. Prva, dobrodošla posebnost letošnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona v režiji argentinskega Slovenca Marcela Brule, ki jo opaziš, je vrnitev k izvirnemu jeziku z vplivi lokalnega dialekta in temu ustrezni izgovarjavi. Besedila ni spreminjal in je tako, kot ga je napisal pater Romuald Marušič, je navedel režiser. Tako letošnja uprizoritev, prva po letu 2015, ohranja izvirne lastnosti tega prvovrstnega slovenskega literarnega ...