Tokrat bodo šolarji prosti kar devet dni

Slovenski šolarji bodo dane še zadnjič pred prvomajskimi prazniki sedli v šolske klopi, nato se bodo odpravili na težko pričakovane počitnice. Te bodo tokrat daljše kot običajno. Glede na to, da je 3. maj petek, bodo imeli šolarji v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju dodaten pouka prost dan in bodo tako skupaj imeli kar devet dni počitnic.

V Ljubljani med drugim Mladi zmaji vabijo na prvomajsko avanturo. Tudi tokrat mlade preko osrednje aktivnosti Daj pobudo - uresniči idejo namreč »izzivajo«, da se pod mentorskim očesom koordinatorjev in študentov preizkusijo kot odločevalci, projektne vodje in po lastnih idejah oblikujejo počitniške aktivnosti.

V Živalskem vrtu Ljubljana so za prvomajske počitnice pripravili »naravovarstvene dogodivščine« s predstavitvijo šestih živalskih vrst, ki jih gojijo tudi v ZOO Ljubljana.

Zveza prijateljev mladine Maribor mlade vabi v Dom ustvarjalnosti mladih na različne ustvarjalnice, kot je izdelovanje magnetkov, in na »doživetja s potepanja«, kot je gumitvistanje v parku in doživljajsko igrišče.

Več kot 193.700 učencev in okoli 81.200 dijakov bo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedlo 6. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Prav tako se za šestošolce in devetošolce začenjajo nacionalna preverjanja znanja.