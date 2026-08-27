Toksični odnosi v službi: Ko začneš verjeti, da je težava v tebi

Živa je v novo službo prišla motivirana, odgovorna in vajena, da svoje delo opravlja dobro. A že po nekaj tednih se je začela spraševati, ali je sploh sposobna. Mentorica je ob vprašanjih zavijala z očmi, navodila podajala nejasno, napake komentirala pred drugimi in jo včasih preprosto ignorirala. Navzven se morda ni dogajalo nič dramatičnega, toda pritisk je počasi začel puščati posledice.

Živa ponoči ni mogla spati, po službi je premlevala vsak pogovor, v službo pa je prihajala v stalni pripravljenosti na novo napako ali pripombo. Sčasoma je začela izgubljati samozaupanje, umikala se je vase, telo pa je začelo opozarjati, da tako ne bo šlo več. Pomemben preobrat je prišel šele, ko je ugotovila, da podobnih izkušenj nimajo le ona, temveč tudi drugi sodelavci.

Kje je meja med strogim mentorjem in toksičnim odnosom, zakaj novi zaposleni pogosto začnejo krivdo iskati pri sebi ter kako lahko dolgotrajen psihološki pritisk načne tudi telesno zdravje? Na Onaplus.si preberite Živino zgodbo in razmislek o tem, zakaj nihče ne bi smel ostajati v okolju, ki ga počasi psihološko lomi.