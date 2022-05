Toskića zalil Prvak, Vlah tolkel po bobnih, 25. naslov vrača Evropo v Zlatorog

V nadaljevanju preberite:

Pivovarna Laško je izdala posebno polnitev, pivo z imenom Prvak je teklo po grlih navijačev, ki so po osvojitvi naslova državnega prvaka z igralci zamenjali vloge. Sami so vzeli pokal, rokometaši pa so na tribuni zavzeli mesta za bobni in s palicami udrihali po njih. Med najbolj zagretimi je bil Aleks Vlah. »Hotel sem se enkrat postaviti v vlogo navijača. Malce sem izgubil ritem, vendar mislim, da mi je šlo kar dobro,« je bil samokritičen Koprčan, kl naj bi ostal glavni igralec Celja: »Za zdaj to velja. Pogodbo imam tudi za naslednjo sezono, ampak v tem poslu nikdar ne veš.« Kaj za Celje Pl pomeni 25. naslov, kakšno odločitev bo sprejemalo vodstvo, kdo bo športni direktor in kdo prihaja 11. v goste v Zlatorog?