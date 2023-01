Tovarna Šumi zaradi varčevalnih ukrepov začasno ustavila proizvodnjo

Tovarna Šumi je v luči varčevalnih ukrepov zaradi visokih cen energentov 1. januarja začasno ustavila proizvodnjo bonbonov in žvečilnih gumijev v Krškem, so za portal Siol potrdili v Žitu. Zdaj v tovarni izvajajo čiščenje in remont strojev, kar se običajno opravlja poleti. Proizvodnja bo po navedbah portala ustavljena predvidoma do konca marca.