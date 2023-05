Trčenja z vlakom ni preživel

S Policijske uprave Ljubljana poročajo, da so jih nekaj pred 15. uro obvestili o dogodku na železniški progi med Dolgim mostom in Brezovico, kjer je vlak trčil v kolesarja. Gre za dogodek s hujšimi posledicami, v katerem je kolesar umrl, dodajajo. Sicer pa policisti še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka.

Identiteta umrlega še ni potrjena.