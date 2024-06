Trčenje vlaka in avtobusa na Slovaškem zahtevalo pet življenj

Na jugu Slovaške sta danes na železniškem prehodu trčila potniški vlak in avtobus. V nesreči je umrlo pet oseb, ravno toliko je bilo tudi ranjenih, so sporočili reševalci, ki opozarjajo, da bi število žrtev nesreče lahko naraslo, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Nesreča se je zgodila okoli 17. ure po srednjeevropskem času v bližini mesta Nove Zamky. Reševalci so sprva poročali o štirih smrtnih žrtvah, a so kmalu za tem število povišali na pet. Še pet oseb je bilo poškodovanih, vsi so potrebovali takojšnjo zdravniško oskrbo.

Tiskovna predstavnica železniškega potniškega prevoznika ZSSK Vladimira Bahylova je medtem sporočila, da je strojevodja utrpel opekline, saj je lokomotiva zagorela. Dodala je, da je do trčenja prišlo na železniškem prehodu, ki je zaščiten z zapornicami in opremljen s svetlobnimi signali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na kraj nesreče se je že odpravil notranji minister Matuš Šutaj Eštok, ki je tudi izrazil sožalje žrtvam in se zahvalil reševalcem. »Z žalostjo sem sprejel novico o tragičnem trčenju vlaka in avtobusa. Izrekam sožalje žalujočim, poškodovanim pa želim čim hitrejše okrevanje,« je povedal.