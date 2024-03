Trčila sta potniški vlak in osebni avto

V Potočni vasi v bližini Novega mesta sta danes okoli 16. ure na železniškem prehodu trčila osebno vozilo in potniški vlak. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje RS.

Novomeški gasilci so v sodelovanju s člani prostovoljnega gasilskega društva Kamence po nesreči zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator vozila, rešili poškodovano osebo iz vozila, vozilo razrezali in odstranili izpod vlaka ter nudili pomoč vlečni službi.