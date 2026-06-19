Trgovinska vojna med EU in Kitajsko se zdi neizogibna

Evropa vidi kitajske subvencije, Kitajska pa evropsko šibkost.

Tukidid je menil, da vzpon novih sil navadno vodi v konflikte. Če bi bil ekonomist in bi opazoval eksplozivno rast kitajskega izvoza v Evropo, bi verjetno napovedal trgovinsko vojno. Enako zdaj razmišljajo številni analitiki. Vprašanje ni več, ali bo Evropa začela dvigovati trgovinske ovire, ampak koliko, kako hitro in kako se bo spopadla s posledicami. Kaj je na kocki, je jasno. Število stečajev v Evropski uniji se je povzpelo na raven, kakršne ni bilo od leta 2015. Nemčija je leta 2025 izgubila 143.000 delovnih mest v industriji. V večjem delu Evrope je gospodarska rast šibka, industrijska proizvodnja pa upada. V Franciji in Nemčiji v javnomnenjskih raziskavah vodijo skrajno desne stranke. Na vrhu 18. junija bodo voditelji EU razpravljali o tem, kako se spopasti s kitajskim izzivom v ...