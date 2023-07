Trije neznanci napadli tujca

Ponoči so bili na Policijski upravi Kranj obveščeni o ropu na območju Bleda. Po do sedaj zbranih obvestilih so trije neznani storilci okoli 3. ure na sprehajalni poti okoli jezera v centru Bleda fizično napadli tujca in mu odtujili torbico z dokumenti in gotovino.

V dogodku je bil oškodovani lahko telesno poškodovan. Eden od storilcev je po tem dejanju pristopil še do drugega tujca in mu zagrozil z ostrim predmetom, nakar je slednji s kraja pobegnil in v dogodku ni bil telesno poškodovan.

Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o neznanih storilcih in o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opis enega izmed storilcev: moški, visok okoli 190 cm, čez obraz je imel črno masko, oblečen je bil v črno dolgo majico in temne dolge hlače. Opisa ostalih dveh oseb nista znana.

Če kdo karkoli ve o tem dogodku, Policija prosi, da se oglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na Policijsko postajo Bled (04/575 72 00) ali na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.