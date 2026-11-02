Trumpov mandat na preizkušnji, kje se lahko razmerje moči spremeni? (VIDEO)

Američani bodo izvolili vseh 435 članov predstavniškega doma, 35 senatorjev in guvernerje v 36 zveznih državah. Vmesne volitve ne odločajo o predsedniku, lahko pa močno spremenijo razmerja moči v kongresu in vplivajo na preostanek mandata Donalda Trumpa.

V središču pozornosti so senatne tekme v Mainu, Ohiu, Kansasu, Teksasu, Iowi, na Aljaski in v Michiganu. Zadnja raziskava New York Timesa in univerze Siena kaže prednost demokratov v več teh državah, vendar so nekatere tekme zelo tesne. Ankete niso napoved izida: odločili bodo glasovi volivcev.