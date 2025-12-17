Trump grozi s pomorsko blokado Venezuele

Trinidad in Tobago bi bil odskočna deska za ameriška vojaška letala.

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil podrediti Latinsko Ameriko in jo vrniti v čase, ko je bila notranje dvorišče Združenih držav Amerike. Njegove zadnje poteze tega tedna potrjujejo, da bo poskušal doseči svoje zlepa ali zgrda. Od Venezuele zdaj terja celo plačilo za nazaj. Vse, kar je zadnjega pol stoletja načrpala, je bilo ukradeno, po Trumpovem mnenju vse pripada ZDA. Carlos Andres Pérez je naftne vrtine nacionaliziral sredi sedemdesetih. Washington še naprej pritiska na Venezuelo. Tarča so tudi vsi tankerji, ki bodo poskušali odvažati nafto. Cilj je strmoglavljenje Madurove vlade. Ameriški predsednik je na spletnem omrežju truth social v torek oznanil, da se je odločil blokirati Venezuelo z vseh strani. Tarča so tudi vsi tankerji, ki bodo poskušali odvažati nafto, od katere ...