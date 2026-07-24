Trump in Infantino nista kršila olimpijskih pravil o politični nevtralnosti

Mednarodni olimpijski komite (Mok) ne bo preiskoval obtožb, da je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino v svojih pogovorih in odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom kršil olimpijska pravila o politični nevtralnosti, poroča AFP.

Skupina za človekove pravice FairSquare je v začetku tega meseca sporočila, da je na Mok vložila pritožbo glede Infantina, ki je vključevala sklicevanje na odločitev Fife o odložitvi suspenza ameriškega napadalca Folarina Baloguna pred tekmo svetovnega prvenstva med ZDA in Belgijo, potem ko je predsednik Trump osebno prosil Infantina, naj še enkrat preuči nogometašev rdeči karton.

Infantino je član Moka, vendar je tiskovni predstavnik organizacije dejal, da Mok nima pristojnosti za preiskavo, ker se je pritožba osredotočala na odločitve in upravljanje Fife.

»Etična komisija Moka je temeljito analizirala pritožbo FairSquare in ugotovila, da v skladu z olimpijsko listino vsaka mednarodna zveza ohranja svojo neodvisnost in avtonomijo pri svojem upravljanju. Področje uporabe etičnega kodeksa v odnosu do mednarodnih zvez in njihovih uradnikov je omejeno,« je dejal tiskovni predstavnik.

»Etična komisija je še ugotovila, da pritožbo lahko rešuje le pristojna zveza, ki se jo tiče upravljanje, vodenje in sprejemanje pravil, tudi njeni odnosi z vladami pa je zunaj področja uporabe etičnega kodeksa Moka. Posledično pritožba ne spada v pristojnost etične komisije Moka in FairSquare smo o tem obvestili,« so še sporočili iz Moka.

V preteklosti je dvojec Trump-Infantino že dvignil precej prahu, ko je Infantino izrazil javno podporo dejanjem in politiki predsednika Trumpa, hkrati pa mu je podelil tudi Fifino nagrado za mir.