    Tudi ko pade, je Marc Marquez še vedno najhitrejši

    Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je v kaotičnih dežnih razmerah na domačih tleh premagal moštvenega sotekmovalca Francesca Bagnaio.
    Marc Marquez je bil na tleh, a je vseeno prišel do zmage. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP
    Marc Marquez je bil na tleh, a je vseeno prišel do zmage. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP
    M. Ru., STA
    25. 4. 2026 | 16:12
    3:08
    A+A-

    Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinta na dirki za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Španije v razredu motoGP. Dobil je že kvalifikacije v Jerezu, na popoldanski sprinterski dirki, ki so jo zaznamovali tudi naliv in številni padci, pa je ugnal moštvenega sotekmovalca, Italijana Francesca Bagnaio.

    Tekmecem dal priložnost, ki je niso izkoristili, startal bo s prvega mesta

    Zahtevne vremenske razmere so zaznamovale že dopoldanske kvalifikacije, ki jih je starejši Marquez dobil pred Francozom Johannom Zarcojem (Honda) in Italijanom Fabiem Di Giannantoniem (VR46 Ducati). Na dirki je nato sprva vodil Marc Marquez, najbližje pa je bil njegov brat Alex (Ducati Gresini). A grozeči oblaki so sredi dirke poskrbeli za dež, na mokri stezi pa je precej dirkačev končalo na tleh.

    Med njimi je bil tudi Marc Marquez, pet krogov pred koncem je tik pred postankom v boksih in menjavo za motocikel z dežnimi pnevmatikami zdrsnil. A je imel srečo in se je še pobral, prek trave privozil do boksov in lahko nadaljeval dirko z gumami z boljšim oprijemom. Manj sreče je imel krog pozneje Alex Marquez, tudi on je še z gumami za suho podlago zdrsnil in končal v pesku, tako da je bilo dirke zanj konec.

    Najboljša trojica na šprinterski dirki, ki jo je kljub padcu dobil marc Marquez. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

    Za en krog se je v vodstvo prebil Di Giannantonio, krog pozneje pa je padel še do danes vodilni v seštevku sezone, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia). Ko so vsi dirkači, ki niso padli, zamenjali motocikle, se je v ospredju spet znašel Marc Marquez, potem ko je zelo ostro prehitel svojega moštvenega sotekmovalca Bagnaio. Ta mu je sprva skušal slediti, a se je pozneje odločil za varnejšo možnost in zanesljivo drugo mesto, tretje je pripadlo Italijanu Francu Morbidelliju (VR46 Ducati).

    Marc Marquez se je predtem veselil tudi zmage na kvalifikacijah. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

    »Padel sem v najboljšem ovinku in v najboljšem trenutku. Počakal sem, da so šli vsi mimo in sem šel v bokse. Potem pa sem samo še pritiskal in vesel sem, da mi je uspelo,« je za prireditelje po 17. slavju na sprinterskih dirkah v karieri dejal zmagovalec. »Ko je začelo deževati, sem mislil, da bi lahko tvegal z vmesnimi gumami. A deževalo je vse močneje in nisem mogel slediti Marcu. Vesel sem, da so v ekipi opravili dobro delo, vesel sem za te točke,« je dodal Bagnaia.

    V skupnem seštevku je kljub padcu ostal prvi Bezzecchi z 81 točkami, prav tako sta mesti zadržala Španec Jorge Martin (Aprilia) s 77 in njegov rojak Pedro Acosta (KTM) s 60, čeprav danes po odstopu oziroma 12. mestu nista dobila novih točk. Četrti pa je zdaj Marc Marquez s 57. V nedeljo ob 14. uri bo v Jerezu še klasična preizkušnja. 

    VEČ NOVIC
