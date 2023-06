Tudi pri vdovskih pokojninah naj se odražajo prispevki

V nadaljevanju preberite:

Prav je, da se ureditev vdovskih pokojnin izboljša, a bi bilo treba besedilo, ki uvaja zagotovljeno vdovsko pokojnino, dopolniti tako, da se upoštevajo vplačani prispevki, bi lahko strnili stališče članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) do predvidenih vladnih posegov v pokojninsko zakonodajo. Pri drugi napovedani spremembi, ki zadeva delovne invalide, pa je slišati pomisleke, zakaj bodo ugodnejše odmere veljale le za na novo upokojene.

Vdovi ali vdovcu, ki ima poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, je zagotovljena vdovska pokojnina v višini zneska zagotovljene pokojnine, se glasi predlog, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložila vlada. Zagotovljena pokojnina je danes 687 evrov, januarja 2024, ko naj bi se sprememba uveljavila, pa bo predvidoma vsaj 700 evrov.

Člani sveta Zpiza pa menijo, da je pri oblikovanju instituta zagotovljene vdovske pokojnine, ki je dodaten socialni element znotraj sistema, treba zasledovati sorazmernost pri priznavanju te pravice na način, da se pokojnina pri tistih, pri katerih lastna in vdovska pokojnina ne dosegata višine zagotovljene pokojnine, odmeri največ v višini skupnega zneska lastne in vdovske pokojnine, upoštevati pa je treba tudi prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih upravičenec prejema iz tujine. »Če imata vsak za 15 let delovne dobe po 310 evrov pokojnine, torej skupaj 620 evrov, potem pa je po smrti enega drugi upravičen do 687 evrov, ni sorazmerno z vplačanimi prispevki,« je ponazoril Marijan Papež, generalni direktor Zpiza.