TV namig: David Attenborough raziskuje domači London

Divji London z Davidom Attenboroughom

TV SLO 1 v nedeljo, 5. julija, ob 20.05

Znameniti naravoslovec David Attenborough je vse življenje potoval po svetu. Toda v tej oddaji se je posvetil raziskovanju prostoživečih živali v britanskem glavnem mestu. V Londonu živi že 75 let in je zato odličen vodič po njegovih naravnih skrivnostih.

London velja za najbolj zeleno velemesto na svetu in je prizorišče najrazličnejših živalskih dram – le vedeti moramo, kje jih iskati. Videli bomo, kako črede damjakov vdirajo na vrtove, kako golobi potujejo s podzemno železnico, kako se ob Regentovem kanalu plazijo kače, in še marsikaj.

Wild London. VB, 2026. Režija: Joe Loncraine. Dok. odd. 60 min.