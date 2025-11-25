TV namig: Donnie Brasco – da eden preživi, morda drugi umreti.

Donnie Brasco

Star Movies v torek, 25. 11., ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Johnny Depp v filmu po resnični zgodbi igra agenta FBI Joeja Pistona, ki zapusti svojo ženo in družino ter se pod krinko vtihotapi v mafijo. Prevzame ime Donnie Brasco in si prisluži zaupanje ostarelega mafijskega morilca Leftyja Ruggiera, ki ga igra Al Pacino. Donnie svojo vlogo odigra tako odlično, da nihče ne posumi v njegovo identiteto. Postane Leftyjev varovanec, a njuno prijateljstvo v Donniejevo življenje prinese težave, saj naj bi Leftyja uničil, ne pa se z njim spoprijateljil ...

Odličen portret organiziranega kriminala, ki ga odlikuje tudi prepričljiva igra obeh protagonistov. Paul Attanasio je bil za svoj scenarij nominiran za oskarja.

Donnie Brasco. ZDA, 1997. Režija: Mike Newell. Igrajo: Al Pacino, Johnny Depp, Bruno Kirby, Michael Madsen, Anne Heche, James Russo. Kriminalka. 160 min.