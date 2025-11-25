  • Delo mediji d.o.o.
    Razno

    TV namig: Donnie Brasco – da eden preživi, morda drugi umreti.

    Film razgrne napet, skoraj dušeč pogled v svet, kjer je vsaka napačna beseda lahko zadnja, hkrati pa pokaže, kako nevarno hitro se meja med dolžnostjo in lojalnostjo zabriše.
    Johnny Depp in Al Pacino v enem najboljših gagnsterskih filmov. FOTO: Star Movies
    Johnny Depp in Al Pacino v enem najboljših gagnsterskih filmov. FOTO: Star Movies
    M. K.
    25. 11. 2025 | 06:00
    1:47
    Donnie Brasco

    Star Movies v torek, 25. 11., ob 22.40

    Vikendova ocena: 5 (od 5) 

    Johnny Depp v filmu po resnični zgodbi igra agenta FBI Joeja Pistona, ki zapusti svojo ženo in družino ter se pod krinko vtihotapi v mafijo. Prevzame ime Donnie Brasco in si prisluži zaupanje ostarelega mafijskega morilca Leftyja Ruggiera, ki ga igra Al Pacino. Donnie svojo vlogo odigra tako odlično, da nihče ne posumi v njegovo identiteto. Postane Leftyjev varovanec, a njuno prijateljstvo v Donniejevo življenje prinese težave, saj naj bi Leftyja uničil, ne pa se z njim spoprijateljil ...

    Odličen portret organiziranega kriminala, ki ga odlikuje tudi prepričljiva igra obeh protagonistov. Paul Attanasio je bil za svoj scenarij nominiran za oskarja.

    Donnie Brasco. ZDA, 1997. Režija: Mike Newell. Igrajo: Al Pacino, Johnny Depp, Bruno Kirby, Michael Madsen, Anne Heche, James Russo. Kriminalka. 160 min.

    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Referendum

    (KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

    Rezultat referenduma je tudi podkrepil napovedi, da bo rezultat parlamentarnih volitev, gledano iz vidika obeh političnih polov, tesen.
    Uroš Esih 24. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Kako so glasovali v Ljubljani, Kranju, Mariboru in na Obali?

    Kje je imel zakon več podpornikov kot nasprotnikov? Analiza po volilnih okrajih kaže, da so za zakon glasovali v večjih mestih.
    Pija Kapitanovič 24. 11. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Vikend

    TV namig: Donnie Brasco – da eden preživi, morda drugi umreti.

    Film razgrne napet, skoraj dušeč pogled v svet, kjer je vsaka napačna beseda lahko zadnja, hkrati pa pokaže, kako nevarno hitro se meja med dolžnostjo in lojalnostjo zabriše.
    25. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Knjige naše drage

    Na sporedu pogovori z avtorji, razstave in podelitve nagrad.
    Marko Kočevar 25. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Na preizkusu

    Leapmotor C10 in svojevrstni podaljševalnik dosega

    Kitajski križanec leapmotor C10 REEV ima zanimiv pogon. Digitalizacija upravljanja ne prepriča.
    Gašper Boncelj 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Zoran Smiljanić

    Risbo in zgodbo poskušam spraviti v ljubeč spolni odnos

    Eden od najbolj priznanih striparjev pri nas je orisal razvoj stripa v zadnjih desetletjih.
    Mirt Bezlaj 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Istanbulska konvencija je trojanski konj za gibanja proti »teoriji spola«

    Blodnje o tem, da otrokom spreminjamo spole, so učinkovita strategija, je povedal sociolog Roman Kuhar.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
