TV namig: Modri kaftan – film, ki je razjezil Maroko in navdušil Evropo

Modri kaftan

TV SLO 2 v četrtek, 13. 11., ob 21.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film je nežna oda ljubezni v vseh njenih oblikah. Dogajanje je postavljeno v tradicionalno maroško medino, kjer starejši krojač Halim in njegova žena Mina vodita trgovinico z ročno izdelanimi kaftani. Halim je mojster svojega poklica in predan ohranjanju tradicionalnih tehnik šivanja.

Mina že dolgo ve za Halimovo drugačno spolno usmerjenost, ki jo ta prikriva zaradi konservativne okolice. Kljub temu njun zakon temelji na spoštovanju in globoki povezanosti. Ko v trgovino pride nov vajenec, se napetost in čustva začnejo razkrivati. Medtem ko se Mina bori z zdravstvenimi težavami, se med Halimom in novim vajencem razvije tiha in nežna čustvena vez.

Režiserka Maryam Touzani z veliko natančnosti, potrpežljivosti in občutkom za detajle splete zgodbo o neobičajnem ljubezenskem trikotniku.

Film je dobil nagrado FIPRESCI v sekciji Posebni pogled festivala v Cannesu leta 2022.

Le bleu du caftan. Fr., 2022. Režija: Maryam Touzani. Igrajo: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Abdelhamid Zoughi. Drama. 125 min.