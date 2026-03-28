TV namig: Priscilla, ženska, ki je imela vse – in nič

Priscilla

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Leto 1959. Priscilla Beaulieu je bila šolarka, stara 14 let, ko je s starši stanovala v ameriškem vojaškem oporišču v Zahodni Nemčiji, v kateri je svoj vojaški rok služil Elvis Presley, tedaj že velik rock zvezdnik. Nekega dne se ji je približal eden od Elvisovih prijateljev in jo povabil na njegovo zabavo. Elvis je bil star 24 let in Priscillin oče ni bil navdušen. A hči je šla na zabavo in bila očarana. Kot bi bila najbrž vsaka druga 14-letnica, ki bi jo ožaril sij verjetno največje glasbene zvezde sveta tistega časa. In ko jo povabi, naj pride še enkrat, in ji predlaga, da gresta nekam na samo, je jasno, da ne bo rekla ne. Film sicer jasno poudari, da se med njima ne zgodi nič nezakonitega, a kljub vsemu je dinamika odnosa takoj jasna. Elvis je tisti, ki jo pokliče, je tisti, ki jo pusti samo, je tisti, ki odloča, kaj bo oblekla in kakšno barvo las bo imela.

Priscilla se preseli v Graceland, kjer živi pod Elvisovimi pravili in se spopada z osamljenostjo ter negotovostjo. Kljub razkošju in blišču se vedno bolj sooča z izgubo lastne identitete. Film se osredotoča na njen notranji razvoj ter postopno zavedanje lastnih potreb in meja. Kritiki so pohvalili oba mlada igralca, tako Jacoba Elordija (serija Evforija, film Viharni vrh) v vlogi veliko bolj temačnega Elvisa, kot ga je prikazal Austin Butler pred dvema letoma, še bolj pa Cailee Spae­ny, ki je pri svojih 25 letih odlično upodobila tako najstniško Priscillo kot njeno dozorevanje na poti v odraslo in samostojno žensko.

Priscilla. ZDA, 2023. Režija: Sofia Coppola. Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Domińczy, Ari Cohen, Tim Post, Lynne Griffin. Biografska drama. 135 min.