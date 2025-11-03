TV namig: Simon Reeve raziskuje, zakaj so na severu ljudje najsrečnejši

Po Skandinaviji s Simonom Reevom

TV SLO 2 v ponedeljek, 3. 11., ob 20.00

Pronicljivi pustolovec Simon Reeve potuje prek Danske, Švedske, Norveške in Finske ter razkriva nova dejstva o eni najpomembnejših evropskih meja. Raziskuje presenetljive skrivnosti nekaterih najsrečnejših in najbolj enakopravnih družb na svetu. Ta ogromna, divja kraljestva, ki tradicionalno veljajo za deželo bogastva in tihe lepote, se zdaj soočajo s pritiskom zaradi množičnega priseljevanja in ruske invazije na Ukrajino.

Simon v prvi etapi potovanja po Skandinaviji obišče najsevernejšo točko Norveške – arktično otočje Svalbard, zamrznjeno divjino Laponske in samijske pastirje severnih jelenov ter najdaljšo mejo Nata z Rusijo.

Še knjižni namig: v slovenščini je izšla tudi knjiga Simona Reeva Korak za korakom.

Scandinavia with Simon Reeve. VB, 2025. 1/3. Režija: Chris Mitchell. Dokumentarna serija. 65 min.