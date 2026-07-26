TV namig: 13 življenj, za katere je trepetal ves svet

Trinajst življenj

Kanal A v nedeljo, 26. 7. ob 20.00

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Film prinaša resnično zgodbo ob kateri je leta 2018 dih zadrževal ves svet: zgodbo o reševanju v jami ujetih mladih nogometašev na Tajskem.

Dvanajst dečkov in njihov trener po treningu obiščejo tajsko jamo Tham Luang, vendar jim nenaden naliv zaradi poplav zapre pot na površje. Ko se otroci ne vrnejo domov, se začne obsežna iskalna akcija, v katero se vključijo tajske oblasti, vojska, prostovoljci in strokovnjaki z vsega sveta.

Reševalci hitro ugotovijo, da so ozki in poplavljeni rovi nevarni celo za izkušene potapljače. Na pomoč pokličejo izkušena britanska jamska potapljača Ricka Stantona (Viggo Mortensen) in Johna Volanthena (Colin Farrell). Po nevarnem prodoru globoko v jamski sistem reševalci ugotovijo, da bo iskanje lažji del naloge, pač pa varna vrnitev ujete skupine predstavlja skoraj nerešljiv tehnični problem.

Potapljačem se pridružita Chris Jewell (Tom Bateman) in avstralski zdravnik Richard Harris (Joel Edgerton), ki morata oceniti tvegan načrt reševanja.

Film spremlja napeto sodelovanje med mednarodnimi strokovnjaki in domačini, ki se pod pritiskom časa, monsuna in izčrpavanja trudijo najti način, kako rešiti vseh trinajst ujetih oseb.

Thirteen Lives. Koprod., 2022. Režija: Ron Howard. Igrajo: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman. Akc. film. 160 min.