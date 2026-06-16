Učenje vodenja razdrobljenega sveta

Vprašanje, s katerim se spopada G7 je ali bodo demokracije oblikovale ta prehod ali pa bodo dopustile, da ga bo vodila zgolj politika moči

Ko so se voditelji držav G7 včeraj zbrali v Évianu, so se soočili s povojnim redom, ki je izčrpal svoje možnosti. Združeni narodi, institucije iz Bretton Woodsa in drugi stebri mednarodnega sodelovanja – vsi utemeljeni na prepričanju, da univerzalna pravila lahko podpirajo globalno upravljanje – so zagotovili desetletja relativne stabilnosti in gospodarske integracije. A sedanji svet je preveč multipolaren, preveč digitalno povezan in preveč politično heterogen, da bi bilo široko soglasje samo po sebi primarni mehanizem za upravljanje globalnih zadev. Ker se nacionalni interesi razhajajo, se gospodarska soodvisnost vse bolj uporablja kot instrument prisile, kar povzroča nastanek tekmovalnih strateških blokov v trenutku, ko se globalni izzivi, kot so podnebne spremembe, migracije in umetna ...