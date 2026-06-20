Ujeta politika. Koliko časa še?

Razvoj: Tradicija slovenskega razvoja temelji na trajnostnih in sonaravnih načelih ter sodelovanju v lokalnem okolju

Nezrela politika slabo vpliva na razvoj države in gospodarstva. Tudi večinsko zadovoljstvo z življenjem v državi z bogatimi zmožnostmi bo slej ko prej skopnelo. Majejo se ustavni temelji: demokracija, socialna in pravna država. Potrditev teze o nezrelosti smo dobili v času pred in po državnozborskih volitvah – brez idej preseganja nezrelih početij. V času anarhije, ko nove vlade še ni, stara pa brez moči, smo dobili razvojni zakon, ki ima le malo razvojnega. Vzorec menjavanja oblasti po volitvah je vse bolj očiten. Ena oblast izvaja dejavnosti, ki nimajo zveze z napredkom države. Volivcem to ni všeč in jo preženejo v opozicijo. Nadomesti jo druga oblast, ki je za vladanje nepripravljena. Strankokracija prejšnje oblasti ji od začetka meče polena pod noge in ona se brani z učenjem ...