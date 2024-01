UKC Maribor išče novega generalnega direktorja

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je danes objavil javni razpis za generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda, saj v. d. generalnemu direktorju Vojku Flisu poteče mandat konec marca. Mandat za generalnega direktorja traja štiri leta. Rok za prijavo na razpis je 9. februar.

Za generalnega direktorja UKC Maribor je lahko imenovan kandidat z izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na najmanj 8. raven.

Kandidat mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja. Ob prijavi mora predložiti program dela in razvoja UKC Maribor in potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda ministrstvo za pravosodje in ni starejše od enega meseca. Prav tako mora kandidat obvladati en tuji jezik.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 9. februarja. Kandidati morajo pisne prijave z dokazilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati priporočeno prednostno v UKC Maribor. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.