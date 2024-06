Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oklestila zbrane premije

Zavarovalnice s sedežem v Sloveniji so v prvem četrtletju 2024 obračunale za skupaj 639 milijonov evrov bruto premij, kar je 89 milijonov evrov oz. 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2023. Glavni razlog za takšen upad je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor.

Potem ko so v prvem četrtletju lani znašale 175 milijonov evrov, so se bruto obračunane premije zdravstvenih zavarovanj v prvem četrtletju letos ustavile pri 15 milijonov evrov.

Na drugi strani so se v omenjenem obdobju najbolj povečale bruto obračunane premije avtomobilskega kaska ter obveznega avtomobilskega zavarovanja. Pri obeh vrstah zavarovanj so glavni razlog za rast višje cene nadomestnih delov, so pojasnili na agenciji.

Pri življenjskih zavarovanjih so najbolj porasle bruto obračunane premije zavarovanj, vezanih na enoto investicijskih skladov. To je predvsem posledica poslovnih strategij življenjskih zavarovalnic.

Zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so se zmanjšale tudi izplačane odškodnine. Če je bilo v prvem četrtletju 2023 pri zdravstvenih zavarovanjih še za 172 milijonov evrov bruto obračunanih odškodnin, jih je bilo v enakem obdobju leta 2024 le še za 42 milijonov evrov, so zapisali na agenciji in spomnili, da ima večina zdravstvenih zavarovanj razmeroma kratek čas od nastanka škodnega dogodka do izplačila odškodnine.

Skupaj so zavarovalnice v prvem četrtletju letos obračunale 381 milijonov evrov bruto odškodnin. To je 75 milijonov evrov oz. 16 odstotkov manj kot pred letom dni.

Pri tem so se povečale bruto obračunane odškodnine avtomobilskega kaska, drugih škodnih zavarovanj ter zavarovanj požara in elementarnih nesreč. Glede slednjih so na agenciji pojasnili, da se zaradi daljšega časa od nastanka škodnega dogodka do izplačila odškodnine nanašajo na posledice lanskoletnih katastrofalnih vremenskih ujm.